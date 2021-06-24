В Ізраїлі заявили про високу ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу "Дельта"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, коронавірус "Delta", вперше виявлений в Індії, стає глобальною версією коронавірусу.

"Дані, які ми маємо сьогодні, накопичені в результаті досліджень, які ми проводимо в лабораторії. Вони включають дані з тих місць, де індійський варіант Delta витіснив британський варіант. Дані вказують на те, що наша вакцина є дуже ефективною, близько 90% для запобігання коронавірусної хвороби, COVID-19", - сказав Алон Раппапорт місцевому мовнику Army Radio.

При цьому керівник відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що Ізраїлю все ж таки бракує достатньо даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти варіанту Delta.

"Ми збираємо дані зараз. Тільки зараз ми спостерігаємо перші випадки варіанта Delta в Ізраїлі - близько 200 - тому ми скоро дізнаємось більше", - сказала вона журналістам у середу.

Аналіз міністерства охорони здоров’я Англії (PHE), де дельта-варіант є більш розповсюдженим, показав, що як вакцини Pfizer/BioNTech, як і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації з варіантом Delta.

В Ізраїлі більш ніж половина з 9,3 мільйона населення отримали уколи Pfizer, і різке падіння випадків спричинило скасування більшості карантинних обмежень.

Але підтверджені випадки зросли за останні кілька днів, і органи охорони здоров'я закликали батьків зробити щеплення своїм 12-15-річним дітям.

Олрой-Прейс заявила, що близько 65% населення Ізраїлю було захищено від COVID-19 або вакцинацією, або шляхом одужання від хвороби, що, за її словами, ще далеке від забезпечення колективного імунітету.