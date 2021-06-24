В Ізраїлі заявили про високу ефективність вакцини Pfizer проти коронавірусу "Дельта"

Вакцина Pfizer-BioNTech має високу ефективність проти дельта-варіанту COVID-19. Це демонструють дані з місць, де коронавірус "дельта" витіснив мутацію, вперше виявлену в Британії.
Про це заявив 24 червня представник Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт, передає Reuters.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, коронавірус "Delta", вперше виявлений в Індії, стає глобальною версією коронавірусу.
"Дані, які ми маємо сьогодні, накопичені в результаті досліджень, які ми проводимо в лабораторії. Вони включають дані з тих місць, де індійський варіант Delta витіснив британський варіант. Дані вказують на те, що наша вакцина є дуже ефективною, близько 90% для запобігання коронавірусної хвороби, COVID-19", - сказав Алон Раппапорт місцевому мовнику Army Radio.
При цьому керівник відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що Ізраїлю все ж таки бракує достатньо даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти варіанту Delta.
"Ми збираємо дані зараз. Тільки зараз ми спостерігаємо перші випадки варіанта Delta в Ізраїлі - близько 200 - тому ми скоро дізнаємось більше", - сказала вона журналістам у середу.
Аналіз міністерства охорони здоров’я Англії (PHE), де дельта-варіант є більш розповсюдженим, показав, що як вакцини Pfizer/BioNTech, як і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації з варіантом Delta.
В Ізраїлі більш ніж половина з 9,3 мільйона населення отримали уколи Pfizer, і різке падіння випадків спричинило скасування більшості карантинних обмежень.
Але підтверджені випадки зросли за останні кілька днів, і органи охорони здоров'я закликали батьків зробити щеплення своїм 12-15-річним дітям.
Олрой-Прейс заявила, що близько 65% населення Ізраїлю було захищено від COVID-19 або вакцинацією, або шляхом одужання від хвороби, що, за її словами, ще далеке від забезпечення колективного імунітету.
Нагадаємо, директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.