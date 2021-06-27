Израильтян будут штрафовать за поездки в "красные" страны

Жителей Израиля будут штрафовать за поездки в страны из "красного" списка, где сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Об этом заявили в Минздраве.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что его ведомство расширит сотрудничество с Министерством транспорта для предотвращения распространения коронавируса и его разновидностей. Также, по его словам, в ближайшее время ведомство введет высокие штрафы для тех, кто тайком, вопреки запретам, посетит государства с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, которые не рекомендуют посещать израильтянам.

Предполагается, что штрафы будут составлять до 5000 шекелей для каждого пассажира, котрый нарушит правила.

Кроме того, теперь каждый выезжающий из страны израильтянин будет обязан перед посадкой на рейс заполнить бланк, в котором гарантирует, что он ни в коем случае не посетит шесть стран из списка с высоким уровнем риска. Жителям Израиля запретили ездить в Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию.



Также сообщается, что за соблюдение правил будут отвечать сотрудники Управления регистрации населения и миграции, фиксирующие переход границы в аэропорту и на КПП, а также сотрудники полиции.