Ізраїльтян штрафуватимуть за поїздки в "червоні" країни

Жителів Ізраїлю штрафуватимуть за поїздки в країни з "червоного" списку, де зберігається висока захворюваність COVID-19. Про це заявили в МОЗ.

Міністр охорони Здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц заявив, що його відомство розширить співпрацю з Міністерством транспорту для запобігання поширенню коронавірусу і його різновидів. Також, за його словами, найближчим часом відомство введе високі штрафи для тих, хто потайки, всупереч заборонам, відвідає держави з високим рівнем захворюваності COVID-19, які не рекомендують відвідувати ізраїльтянам.

Припускається, що штрафи складатимуть до 5000 шекелів для кожного пасажира, який порушить правила.

Крім того, тепер кожен ізраїльтянин, що виїжджає з країни, буде зобов'язаний перед посадкою на рейс заповнити бланк, в якому гарантує, що він ні в якому разі не відвідає шість країн зі списку з високим рівнем ризику. Жителям Ізраїлю заборонили їздити в Аргентину, Росію, Індію, Південну Африку, Мексику і Бразилію.



Також повідомляється, що за дотримання правил відповідатимуть співробітники Управління реєстрації населення та міграції, що фіксують перехід кордону в аеропорту і на КПП, а також співробітники поліції.