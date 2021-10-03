Израильтяне могут поехать куда угодно: последние страны вычеркнуты из "красного" списка
Израиль вычеркнул последние страны из "красного" списка с особенно высокими показателями коронавирусной инфекции. Это значит, что теперь израильтяне смогут путешествовать без ограничений в любые страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Кабинет министров Израиля проголосовал за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка с высоким показателем COVID-19. Обновление правил, рекомендованное Министерством здравоохранения, вступит в силу в понедельник, 4 октября.
Это значит, что теперь израильтяне смогут поехать в любую страну, соблюдая карантинные правила этой страны и с минимальными ограничениями по возвращению в Израиль.
Вакцинированные израильтяне, прибывающие из стран, попавших в "оранжевый" и "желтый" список должны изолироваться в течение 24 часов или до получения отрицательного результата теста. Лица, не прошедшие вакцинацию, или те, чья защита от вакцинации перестала действовать, по-прежнему должны находиться на карантине в течение полной недели.
Напомним, что Израиль изменил правила въезда для украинцев. Им нужно будет сдать тесты, подтверждающие отсутствие болезни.