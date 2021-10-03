Ізраїльтяни можуть поїхати куди завгодно: останні країни викреслені з "червоного" списку
Ізраїль викреслив останні країни з" червоного" списку з особливо високими показниками коронавірусної інфекції. Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть подорожувати без обмежень в будь-які країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку з високим показником COVID-19. Оновлення правил, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, набуде чинності в понеділок, 4 жовтня.
Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть поїхати в будь-яку країну, дотримуючись карантинних правил цієї країни та з мінімальними обмеженнями по поверненню в Ізраїль.
Вакциновані Ізраїльтяни, які прибувають з країн, що потрапили в "помаранчевий" та "жовтий" список повинні ізолюватися протягом 24 годин або до отримання негативного результату тесту. Особи, які не пройшли вакцинацію, або ті, чий захист від вакцинації перестав діяти, як і раніше повинні перебувати на карантині протягом повного тижня.
Нагадаємо, що Ізраїль змінив правила в'їзду для українців. Їм потрібно буде здати тести, що підтверджують відсутність хвороби.