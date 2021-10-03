Ізраїльтяни можуть поїхати куди завгодно: останні країни викреслені з "червоного" списку

Ізраїль викреслив останні країни з" червоного" списку з особливо високими показниками коронавірусної інфекції. Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть подорожувати без обмежень в будь-які країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку з високим показником COVID-19. Оновлення правил, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, набуде чинності в понеділок, 4 жовтня.

Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть поїхати в будь-яку країну, дотримуючись карантинних правил цієї країни та з мінімальними обмеженнями по поверненню в Ізраїль.