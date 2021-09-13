Кабмин изменил правила карантина в Украине, - источник

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения в постановление о карантине. Планировалось, что правительство внесет изменения в правила карантина, в частности, в части привилегий для вакцинированных украинцев.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Сейчас подробности неизвестны. Кабинет министров еще не публиковал решение об изменениях в карантине. Как ранее анонсировало правительство, нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения, а также для учреждений с вакцинированными работниками. Также Кабмин планировал ввести новый вид COVID-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.