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Кабмин изменил правила карантина в Украине, - источник

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 19:08
Кабмин изменил правила карантина в Украине, - источник Фото: карантин в Украине изменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения в постановление о карантине. Планировалось, что правительство внесет изменения в правила карантина, в частности, в части привилегий для вакцинированных украинцев.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Сейчас подробности неизвестны. Кабинет министров еще не публиковал решение об изменениях в карантине.

Как ранее анонсировало правительство, нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения, а также для учреждений с вакцинированными работниками. Также Кабмин планировал ввести новый вид COVID-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

Напомним, о том, как правительство готовится к усилению карантина в Украине, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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