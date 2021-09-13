Кабмін змінив правила карантину в Україні, - джерело
Фото: карантин в Україні змінили (Віталій Носач, РБК-Украина)
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до постанови про карантин. Планувалося, що уряд внесе зміни до правил карантину, зокрема, в частині привілеїв для вакцинованих українців.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.
Наразі подробиці невідомі. Кабінет міністрів ще не публікував рішення про зміни в карантині.
Як раніше анонсував уряд, нововведення передбачатимуть введення привілеїв для вакцинованого від коронавірусу населення, а також для закладів з вакцинованими працівниками. Також Кабмін планував запровадити новий вид COVID-сертифікату, який видаватимуть після першої дози вакцини.
Нагадаємо, про те, як уряд готується до посилення карантину в Україні, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.