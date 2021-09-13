ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін змінив правила карантину в Україні, - джерело

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 вересня 2021 19:08
Кабмін змінив правила карантину в Україні, - джерело Фото: карантин в Україні змінили (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красінський

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до постанови про карантин. Планувалося, що уряд внесе зміни до правил карантину, зокрема, в частині привілеїв для вакцинованих українців.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Наразі подробиці невідомі. Кабінет міністрів ще не публікував рішення про зміни в карантині.

Як раніше анонсував уряд, нововведення передбачатимуть введення привілеїв для вакцинованого від коронавірусу населення, а також для закладів з вакцинованими працівниками. Також Кабмін планував запровадити новий вид COVID-сертифікату, який видаватимуть після першої дози вакцини.

Нагадаємо, про те, як уряд готується до посилення карантину в Україні, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус