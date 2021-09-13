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Карантин в Украине: правительство сегодня согласует новые правила

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 14:51
Карантин в Украине: правительство сегодня согласует новые правила Фото: украинцев ждут изменения в карантинных правилах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров сегодня согласует новые правила карантина в Украине. Заседание правительства назначено на 17:30.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Отметим, уже известно, что Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление об адаптивном карантине. Среди прочего, планируют отменить большинство ограничений для вакцинированных украинцев.

В частности, из-под ограничений "желтой" и "красной" зоны могут вывести те заведения, персонал и клиенты которых будут иметь COVID-сертификаты.

Подробнее о том, как может выглядеть новый локдаун, читайте в материале РБК-Украина "Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется".

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