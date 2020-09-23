Кабмин направил 14,6 млн гривен на увеличение количества тестов на COVID-19

Кабинет министров перераспределил 14 598 тысяч гривен для увеличения количества тестирований на COVID-19 и закупку оборудования. Соответствующее решение КМУ принял на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Средства были сэкономлены на закупках услуг профилактики ВИЧ и ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ", - отметил нардеп.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины готова к распространению коронавируса.

По его словам, сейчас в стране есть 35 тысяч больничных коек для госпитализации больных, а еще 16 тысяч - переформатируют в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, в конце августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина обеспечена тестами на коронавирус на несколько месяцев вперед.

По его словам, тестами на COVID-19 обеспечены все государственные учреждения.

В Минздраве также сообщили, что в начале пандемии коронавируса Украина проводила от силы пару сотен ПЦР-тестов в сутки и по этому показателю существенно отставала от большинства стран. Сейчас же в стране проводят примерно 120 тысяч тестов в неделю для выявления COVID-19.