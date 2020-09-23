Кабмін направив 14,6 млн гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19

Кабінет міністрів перерозподілив 14 598 тисяч гривень для збільшення кількості тестувань на COVID-19 та закупівлю відповідного обладнання. Відповідне рішення КМУ ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кошти були зекономлені із закупівель послуг профілактики ВІЛ та догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що медична система України готова до поширення коронавірусу.

За його словами, зараз у країні є 35 тисяч лікарняних ліжок для госпіталізації хворих, а ще 16 тисяч - переформатують найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, у кінці серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна забезпечена тестами на коронавірус на кілька місяців вперед.

За його словами, тестами на COVID-19 забезпечені всі державні установи.

У МОЗ також повідомили, що на початку пандемії коронавірусу Україна проводила від сили пару сотень ПЛР-тестів на добу і за цим показником суттєво відставала від більшості країн. Зараз же у країні проводять приблизно 120 тисяч тестів на тиждень для виявлення COVID-19.