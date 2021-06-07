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Кабмин смягчил карантин в Украине: что изменилось

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Понедельник 07 июня 2021 19:36
Кабмин смягчил карантин в Украине: что изменилось Фото: Кабмин пересмотрел ограничения адаптивного карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины пересмотрел ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

В Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Однако при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

При этом работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.

    Напомним, в конце мая министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине готовят изменения в адаптивный карантин. В частности, будут пересмотрены критерии "зеленой" зоны.

    Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что адаптивный карантин продлят как минимум до августа.

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