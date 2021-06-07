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Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що змінилося

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Понеділок 07 червня 2021 19:36
Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що змінилося Фото: Кабмін переглянув обмеження адаптивного карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

В Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Однак за умови, що на одну людину буде виділено 4 квадратних метри площі будівлі, території або при заповненості на більше двох третин місць.

При цьому робота ресторанів дозволена цілодобово, а відстань між столиками зменшено з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР або експрес-тест, який був проведений не більше ніж за 72 години до Заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини.

Також в кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні готують зміни до адаптивного карантину. Зокрема, будуть переглянуті критерії" зеленої " зони.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що адаптивний карантин продовжать як мінімум до серпня.

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