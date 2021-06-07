Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що змінилося

В Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Однак за умови, що на одну людину буде виділено 4 квадратних метри площі будівлі, території або при заповненості на більше двох третин місць.

При цьому робота ресторанів дозволена цілодобово, а відстань між столиками зменшено з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР або експрес-тест, який був проведений не більше ніж за 72 години до Заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини.

Також в кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.