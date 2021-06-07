Кабмин смягчил карантин в Украине: что изменилось

Кабинет министров Украины пересмотрел ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. В частности, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
В Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Однако при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.
При этом работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.
Кроме того, ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.
Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.
Напомним, в конце мая министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине готовят изменения в адаптивный карантин. В частности, будут пересмотрены критерии "зеленой" зоны.
Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что адаптивный карантин продлят как минимум до августа.