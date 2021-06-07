Кабмин смягчил карантин в Украине: что изменилось

В Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Однако при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

При этом работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.