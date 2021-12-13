Кабмин выделил 16 млн гривен на обеспечение кислородом больниц в Закарпатской области

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 16 млн гривен на обеспечение больниц Закарпатской области кислородом. Решение о выделении средств принято на сегодняшнем заседании правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение централизованной подачей кислорода больниц Закарпатской области, предназначенных для лечения больных коронавирусом.
"Указанное решение было принято во время заседания правительства 13 декабря", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что средства выделены в рамках бюджетной программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
В Минздраве подчеркнули, что по данным на 13 декабря в Закарпатской области превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Регион находится в "красной" зоне карантина.
Напомним, в начале декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Закарпатская область остается единственным регионом, где ухудшается ситуация с коронавирусом.