UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин выделил 16 млн гривен на обеспечение кислородом больниц в Закарпатской области

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 16 млн гривен на обеспечение больниц Закарпатской области кислородом. Решение о выделении средств принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение централизованной подачей кислорода больниц Закарпатской области, предназначенных для лечения больных коронавирусом.

"Указанное решение было принято во время заседания правительства 13 декабря", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что средства выделены в рамках бюджетной программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

В Минздраве подчеркнули, что по данным на 13 декабря в Закарпатской области превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Регион находится в "красной" зоне карантина.

Напомним, в начале декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Закарпатская область остается единственным регионом, где ухудшается ситуация с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныЗакарпатская областьКоронавирус