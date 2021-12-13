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Кабмін виділив 16 млн гривень на кисень для закарпатських лікарень

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України додатково виділив 16 млн гривень на забезпечення лікарень Закарпатської області киснем. Рішення про виділення коштів прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що виділені кошти підуть на забезпечення централізованою подачею кисню лікарень Закарпатської області, призначених для лікування хворих коронавірусом.

"Зазначене рішення було прийнято під час засідання уряду 13 грудня", - додали у відомстві.

Уточнюється, що кошти виділені в рамках бюджетної програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

У МОЗ підкреслили, що за даними на 13 грудня в Закарпатській області перевищено рівень захворюваності коронавірусом. Регіон знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Закарпатська область залишається єдиним регіоном, де погіршується ситуація з коронавірусом.

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