В Кабмине допустили продление карантина в Украине после 30 июня

Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

" Я не думаю, что это (карантин, - ред.) только на два месяца думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения", - сказал министр.

По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи.