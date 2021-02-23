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В Кабмине рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области

Автор: РБК-Украина

Началось заседание государственной комиссии по вопросам технологически-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрят введение усиленных карантинных мер в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Заседание проводится в связи с напряженной эпидемической ситуацией в регионе.

"Начали заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня - введение усиленных карантинных мер в Ивано-Франковской области в связи с напряженной эпидемической ситуацией", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, горнолыжный курорт "Буковель" из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области закроет кафе и рестораны. Также на подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими.

Кроме этого, администрация "Буковеля" обязуется обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима, а также широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.

Ранее в Офисе президента заявили, что в Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта "Буковель".

В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.

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