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У Кабміні розглядають посилення карантину в Івано-Франківській області

Автор: РБК-Україна

Розпочалося засідання державної комісії з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуть запровадження посилених карантинних заходів в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Засідання проводиться у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні.

"Розпочали засідання державної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному — запровадження посилених карантинних заходів в Івано-Франківській області у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК Україна, гірськолижний курорт "Буковель" через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області закриє кафе та ресторани. Також на підйомниках створять спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками.

Окрім цього, адміністрація "Буковелю" зобов'язується забезпечити дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму, а також широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

Раніше в Офісі президента заявили, що в Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт "Буковель".

В Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області з 22 лютого, а що дозволено.

Зазначимо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

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