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В Кабмине рассмотрят ограничения насчет стран, где распространяется дельта-штамм COVID

Автор: Андрей Василюк

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения подготовят предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта". Этот штамм гораздо заразнее других вариантов.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента.

Отмечается, что участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины относительно распространения штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавирус в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Ранее ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложили дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине. В НАН отмечают, что дельта-штамм больше всего распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости. В частности, в России, Португалии и Великобритании.

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