В Кабмине рассмотрят ограничения насчет стран, где распространяется дельта-штамм COVID

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения подготовят предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта". Этот штамм гораздо заразнее других вариантов.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента .

Отмечается, что участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины относительно распространения штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавирус в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта", - говорится в сообщении.