НАН Украины предлагает установить дополнительный контроль со странами, где есть дельта-штамм COVID

Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложить дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.

"Стоит рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что дельта-штамм больше всего распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости. В частности, в России, Португалии и Великобритании.

"Стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще невакцинированного населения", - говорится в сообщении.