Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию: утвержден перечень кодов
Фото: тысячу за вакцинацию примет только конкретный бизнес (Виталий Носач/РБК-Украина)
Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
В частности, правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка":
- Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991
- Пассажирский внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом - 4112
- Физическая культура и спорт - 4511, 7941, 7996
Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.
Также уже первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.