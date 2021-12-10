Тысяча за вакцинацию: первая авиакомпания объявила об участии в программе

Полученную тысячу гривен за вакцинацию от COVID можно будет потратить на внутренние авиарейсы. Сегодня стало известно о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, которые участвуют в программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАУ .

Сообщается, что тысячу за вакцинацию можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами МАУ. На сегодня авиакомпания выполняет регулярные внутренние рейсы только между Киевом и Одессой. Но в перспективе сеть маршрутов может быть расширена.

"Условия процедуры бронирования авиабилетов с использованием выделенных средств авиакомпания сообщит после проведения технической интеграции", - говорится в сообщении.