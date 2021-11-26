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Какой риск повторного заражения COVID, - новое исследование

Автор: Иванна Шовкун

Ученые провели исследование в Катаре, чтобы установить шансы повторного заражения COVID-19. Результаты показали, что вероятность реинфекции не слишком велика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New England Journal of Medicine.

В своем исследовании ученые проанализировали данные 353 тысяч людей. Результаты изучали во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года. По оценкам эпидемиологов, на сегодняшний день антитела имеют около 40% населения Катара.

Специалисты также проанализировали результаты ПЦР-тестов, чтобы определить количество людей, которые заболели дважды. Ученые зарегистрировали 1 304 случая реинфекции. Средний интервал между ними составлял 9 месяцев.

Отмечают, что большинство пациентов, которые заразились второй раз, легко перенесли вирус. Из всех людей только 4 человека были госпитализированы. Летальных случаев не зарегистрировали.

"Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, благодаря настроенной иммунной системе после первичного заражения",
- отметили авторы исследования.

Ученые призвали с осторожностью относиться к результатам исследования. Отмечают, что оно было проведено до циркуляции штамма "Дельта". Также анализировали случаи заболеваемости в другой стране, в которой может отличаться система здравоохранения.

Напомним, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

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