Календарный план вакцинации украинцев: кто и когда получит прививку
Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от коронавируса. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения. В плане также отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса.
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Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.
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Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
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Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
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Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
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Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
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Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
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Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.
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Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
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Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.
Напомним, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможную дату начала вакцинации от коронавируса.
Кроме того, в Минздраве рассказали, как будет работать запись на вакцинацию от коронавируса в Украине.