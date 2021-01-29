Календарний план вакцинації українців: хто і коли отримає щеплення
Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Календарний план складається з 5 етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.
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Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.
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Квітень-травень: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.
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Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.
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Червень-липень: 2,9 млн людей у віці 70-79 років.
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Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.
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Серпень-вересень: 2,3 млн людей у віці 65-69 років.
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Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.
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Жовтень-листопад: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.
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Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.
Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав можливу дату початку вакцинації від коронавірусу.
Крім того, у МОЗ розповіли, як працюватиме запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні.