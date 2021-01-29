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Календарний план вакцинації українців: хто і коли отримає щеплення

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Календарний план складається з 5 етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

  • Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.
  • Квітень-травень: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.
  • Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.
  • Червень-липень: 2,9 млн людей у віці 70-79 років.
  • Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.
  • Серпень-вересень: 2,3 млн людей у віці 65-69 років.
  • Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.
  • Жовтень-листопад: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.
  • Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.

Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав можливу дату початку вакцинації від коронавірусу.

Крім того, у МОЗ розповіли, як працюватиме запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні.

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