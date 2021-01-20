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В Калифорнии выявили новый вид коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния. Специалисты медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе назвали новую разновидность CAL.20C.

Об этом сообщает The New York Times.

Ученые предполагают, что новый вид коронавируса появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса. Его быстрое распространение началось в ноябре.

Один из специалистов центра Эрик Вейл полагает, что указанный штамм может быть более заразен, чем зафиксированные ранее. По его мнению, этим может быть обусловлен быстрый рост числа инфицированных в южной части штата.

По его словам, на CAL.20C приходятся 20-30% получаемых им и его коллегами в штате образцов коронавируса. Чю выразил уверенность в том, что указанный штамм распространится и за пределами Калифорнии.

Напомним, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Также РБК-Украина писало, что компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставки вакцины.

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