У Каліфорнії виявили новий вид коронавірусу

Дослідники виявили новий різновид коронавірусу на території американського штату Каліфорнія. Фахівці медичного центру "Седарс-Синай" у Лос-Анджелесі назвали новий різновид CAL.20C.

Про це повідомляє The New York Times.

Вчені припускають, що новий вид коронавірусу з'явився в липні 2020 року в результаті мутацій вірусу. Його швидке поширення почалося в листопаді.

Один з фахівців центру Ерік Вейля вважає, що зазначений штам може бути більш заразним, ніж зафіксовані раніше. На його думку, цим може бути обумовлене швидке зростання числа інфікованих в південній частині штату.

За його словами, на CAL.20C припадає 20-30% одержуваних ним і його колегами в штаті зразків коронавірусу. Чю висловив упевненість в тому, що зазначений штам пошириться і за межами Каліфорнії.

Нагадаємо, в світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

Також РБК-Україна писало, що компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставки вакцини.