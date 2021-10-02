Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют школьников

По его словам, вакцинация от коронавируса станет так же обязательна в школах, как и вакцинация от других болезней.

"Штат уже требует, чтобы учащиеся были вакцинированы против вирусов, вызывающих корь, эпидемический паротит и краснуху - нет причин, по которым мы не сделали бы то же самое в отношении COVID-19", - заявил Ньюсом.

штат Нью-Джерси требует прививок для учащихся от 16 лет или еженедельного тестирования на вирус.