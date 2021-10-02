Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют школьников

Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют от коронавируса школьников. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, вакцинация от коронавируса станет так же обязательна в школах, как и вакцинация от других болезней.
"Штат уже требует, чтобы учащиеся были вакцинированы против вирусов, вызывающих корь, эпидемический паротит и краснуху - нет причин, по которым мы не сделали бы то же самое в отношении COVID-19", - заявил Ньюсом.
штат Нью-Джерси требует прививок для учащихся от 16 лет или еженедельного тестирования на вирус.
Напомним, что в США от коронавируса умерло 700 тысяч человек. На это отреагировали в Белом доме.