Каліфорнія стане першим штатом у США, де вакцинують школярів

Каліфорнія стане першим штатом в США, де вакцинують від коронавірусу школярів. Про це заявив губернатор штату Гевін Ньюсом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, вакцинація від коронавірусу стане так само обов'язкова в школах, як і вакцинація від інших хвороб.
"Штат вже вимагає, щоб студенти були вакциновані проти вірусів, що викликають кір, епідемічний паротит і краснуху - немає причин, чому ми не зробили б те ж саме щодо COVID-19", - заявив Ньюсом.
штат Нью-Джерсі вимагає щеплень для учнів від 16 років або щотижневого тестування на вірус.
Нагадаємо, що у США від коронавірусу померло 700 тисяч осіб. На це відреагували в Білому домі.