Каліфорнія стане першим штатом у США, де вакцинують школярів

За його словами, вакцинація від коронавірусу стане так само обов'язкова в школах, як і вакцинація від інших хвороб.

"Штат вже вимагає, щоб студенти були вакциновані проти вірусів, що викликають кір, епідемічний паротит і краснуху - немає причин, чому ми не зробили б те ж саме щодо COVID-19", - заявив Ньюсом.

штат Нью-Джерсі вимагає щеплень для учнів від 16 років або щотижневого тестування на вірус.