Канада одобрила вакцину Pfizer для детей: прививки разрешены с 5-летнего возраста

Министерство здравоохранения Канады одобрил вакцину Pfizer для детей, чтоб защитить их от коронавируса. Прививки этой вакциной будут делать детям от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Дозы вакцины для детей будут составлять лишь треть от того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых.

Отмечается, что вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении COVID-19 у детей и не вызывает серьезных побочных эффектов.

"После тщательного и независимого научного анализа доказательств Департамент определил, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет перевешивают риски", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Канады.