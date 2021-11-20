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Канада схвалила вакцину Pfizer для дітей: щеплення дозволені з 5-річного віку

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Канада, Субота 20 листопада 2021 08:21
Канада схвалила вакцину Pfizer для дітей: щеплення дозволені з 5-річного віку Фото: Канада дозволила вакцинацію дітей вакциною Pfizer (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалив вакцину Pfizer для дітей, щоб захистити їх від коронавірусу. Щеплення цією вакциною робитимуть дітям від 5 до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Дози вакцини для дітей складатимуть лише третину від тієї кількості, яку застосовують для вакцинації підлітків і дорослих.

Відзначається, що вакцина на 90,7% ефективна в запобіганні COVID-19 у дітей і не викликає серйозних побічних ефектів.

"Після ретельного та незалежного наукового аналізу доказів Департамент визначив, що переваги цієї вакцини для дітей віком від 5 до 11 років перевищують ризики", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Канади.

Нагадаємо, що вакцинацію дітей з 5 років вакциною Pfizer дозволили і в США. Там після довгих обговорень прийняли остаточне рішення.

Також повідомлялося, що в США дозволили бустерні уколи для всіх дорослих.

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