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Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Канада открыла границы для туристов из США. Въезд был запрещен больше года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today

Въезд в Канаду теперь разрешен для туристов из США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это большое событие для американцев, поскольку больше года они не видели своих близких и не могли заниматься бизнесом в Канаде.

В то же время издание отмечает, что несмотря на открытие границ, не каждый американец может попасть в Канаду.

Также

Напомним, что в Канаде в начале месяца заявили о четвертой волне коронавируса. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что ЕС может запретить въезд на свою территорию жителям США.

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