Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19

Канада открыла границы для туристов из США. Въезд был запрещен больше года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today
Въезд в Канаду теперь разрешен для туристов из США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это большое событие для американцев, поскольку больше года они не видели своих близких и не могли заниматься бизнесом в Канаде.
В то же время издание отмечает, что несмотря на открытие границ, не каждый американец может попасть в Канаду.
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Напомним, что в Канаде в начале месяца заявили о четвертой волне коронавируса. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта".
Ранее сообщалось, что ЕС может запретить въезд на свою территорию жителям США.