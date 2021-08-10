Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19

Въезд в Канаду теперь разрешен для туристов из США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это большое событие для американцев, поскольку больше года они не видели своих близких и не могли заниматься бизнесом в Канаде.

В то же время издание отмечает, что несмотря на открытие границ, не каждый американец может попасть в Канаду.

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