Канада відкриває кордон для американців, вакцинованих від COVID-19

Канада відкрила кордони для туристів з США. В'їзд був заборонений більше року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today
В'їзд до Канади тепер дозволений для туристів з США, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Це велика подія для американців, оскільки більше року вони не бачили своїх близьких і не могли займатися бізнесом в Канаді.
У той же час видання зазначає, що незважаючи на відкриття кордонів, не кожен американець може потрапити в Канаду.
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Нагадаємо, що в Канаді на початку місяця заявили про четверту хвилю коронавірусу. Ситуація погіршилася через штам "Дельта".
Раніше повідомлялося, що ЄС може заборонити в'їзд на свою територію жителям США.