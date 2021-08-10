Канада відкриває кордон для американців, вакцинованих від COVID-19

В'їзд до Канади тепер дозволений для туристів з США, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Це велика подія для американців, оскільки більше року вони не бачили своїх близьких і не могли займатися бізнесом в Канаді.

У той же час видання зазначає, що незважаючи на відкриття кордонів, не кожен американець може потрапити в Канаду.

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