Канада продолжит использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca

В Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca , которые могут вызывать тромбы. Об этом заявили в министерстве здравоохранения в понедельник, 26 апреля.

Об этом сообщает Reuters .

В Канаде поддерживает использование вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на сообщения о редком появлении тромбов после этих вакцин.

Федеральное министерство здравоохранения заявило, что "продолжает рассматривать преимущества вакцинации, чтобы перевесить эти редкие потенциальные риски, и поддерживает использование вакцин Janssen и AstraZeneca".

Также там отметили, что "проблема впервые была выявлена в дозах, произведенных AstraZeneca".

Первые поставки доз вакцины Johnson & Johnson в Канаду должны быть доставлены на этой неделе.