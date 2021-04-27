Канада продолжит использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca
В Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызывать тромбы. Об этом заявили в министерстве здравоохранения в понедельник, 26 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
В Канаде поддерживает использование вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на сообщения о редком появлении тромбов после этих вакцин.
Федеральное министерство здравоохранения заявило, что "продолжает рассматривать преимущества вакцинации, чтобы перевесить эти редкие потенциальные риски, и поддерживает использование вакцин Janssen и AstraZeneca".
Также там отметили, что "проблема впервые была выявлена в дозах, произведенных AstraZeneca".
Первые поставки доз вакцины Johnson & Johnson в Канаду должны быть доставлены на этой неделе.
Напомним, США поделятся с миром своими запасами вакцины AstraZeneca. Для экспорта будут доступны 60 млн. доз.
Ранее сообщалось, что вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране обнаружили случаи тромбоза после вакцинации.