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США поделятся своим запасом вакцины AstraZeneca после ее одобрения

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 26 апреля 2021 21:32
США поделятся своим запасом вакцины AstraZeneca после ее одобрения Фото: США поделятся вакциной AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки решили поделиться с миром своими запасами вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Однако сначала эта вакцина должна получить одобрение американского регулятора FDA.

Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным агентства, в ближайшие месяцы для экспорта будут доступны 60 млн доз вакцины AstraZeneca. Сейчас на территории США изготовили около 10 млн доз этой вакцины, но они еще не прошли проверку на "соответствие ожиданий по качеству продукции".

Разрешить экспорт AstraZeneca решили учитывая уверенность в поставке трех вакцин, особенно после восстановления вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Кроме того, в последнее время США находятся под постоянным давлением с целью поделиться вакцинами с миром, ведь некоторые страны, например, Индия, столкнулись с серьезными вспышками COVID.

"Учитывая большой запас вакцин, который уже есть в США и который был разрешен FDA, и учитывая, что вакцина AstraZeneca не разрешена для использования в США, нам не нужно использовать вакцину AstraZeneca здесь в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому США рассматривают варианты передачи доз AstraZeneca другим странам ", - заявил представитель Белого дома Джефф Зиентс.

Напомним, 8 декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп запретил экспортировать вакцины от коронавируса другим странам, пока ими не будут обеспечены американцы. Он тогда подписал соответствующий документ.

А сегодня президент США Джо Байден пообещал Индии помочь бороться с серьезной вспышкой коронавируса. США направили в Индии материалы для изготовления вакцин.

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