Канада расширит программу поддержки для бизнеса из-за штамма "Омикрон"
Канада расширит программу поддержки для бизнеса, пострадавшему от пандемии коронавируса. Решение принято из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Три самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио, Квебек и Британская Колумбия - объявили ряд ограничений для борьбы с "Омикроном", которые особенно сильно ударили по ресторанам и барам. Поэтому Оттава временно расширяет программы, предназначенные для покрытия расходов на заработную плату и аренду.
Это расширение продлится до 12 февраля 2022 года. Оно поможет предприятиям, чьи мощности сократились на 50% или более из-за мер, введенных для сдерживания COVID-19.
Алла Дригола Бирк из Канадской торговой палаты заявила, что это решение "будет иметь решающее значение для (помощи) бизнесу в безопасной работе во время этой фазы пандемии".
В октябре Оттава свернула большую часть поддержки, связанной с пандемией, сославшись на восстановление экономики и успех усилий по вакцинации.
Напомним, что в Канаде бары и рестораны ограничили в работе. Решение приняли из-за распространения коронавируса "Омикрон".