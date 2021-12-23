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Канада расширит программу поддержки для бизнеса из-за штамма "Омикрон"

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Канада, Четверг 23 декабря 2021 01:41
Канада расширит программу поддержки для бизнеса из-за штамма "Омикрон" Фото: Канада расширит программу поддержки для бизнеса из-за коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада расширит программу поддержки для бизнеса, пострадавшему от пандемии коронавируса. Решение принято из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио, Квебек и Британская Колумбия - объявили ряд ограничений для борьбы с "Омикроном", которые особенно сильно ударили по ресторанам и барам. Поэтому Оттава временно расширяет программы, предназначенные для покрытия расходов на заработную плату и аренду.

Это расширение продлится до 12 февраля 2022 года. Оно поможет предприятиям, чьи мощности сократились на 50% или более из-за мер, введенных для сдерживания COVID-19.

Алла Дригола Бирк из Канадской торговой палаты заявила, что это решение "будет иметь решающее значение для (помощи) бизнесу в безопасной работе во время этой фазы пандемии".

В октябре Оттава свернула большую часть поддержки, связанной с пандемией, сославшись на восстановление экономики и успех усилий по вакцинации.

Напомним, что в Канаде бары и рестораны ограничили в работе. Решение приняли из-за распространения коронавируса "Омикрон".

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