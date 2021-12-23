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Канада розширить програму підтримки для бізнесу через штам "Омікрон"

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Канада, Четвер 23 грудня 2021 01:41
Канада розширить програму підтримки для бізнесу через штам "Омікрон" Фото: Канада розширить програму підтримки для бізнесу через коронавірус (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада розширить програму підтримки для бізнесу, постраждалому від пандемії коронавірусу. Рішення прийнято через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три найбільш густонаселені провінції Канади - Онтаріо, Квебек і Британська Колумбія - оголосили ряд обмежень для боротьби з "Омікроном", які особливо сильно вдарили по ресторанах і барах. Тому Оттава тимчасово розширює програми, призначені для покриття витрат на заробітну плату та оренду.

Це розширення триватиме до 12 лютого 2022 року. Воно допоможе підприємствам, чиї потужності скоротилися на 50% або більше через заходи, запроваджені для стримування COVID-19.

Алла Дрігола Бірк з канадської торгової палати заявила, що це рішення "буде мати вирішальне значення для (допомоги) бізнесу в безпечній роботі під час цієї фази пандемії".

У жовтні Оттава згорнула більшу частину підтримки, пов'язаної з пандемією, пославшись на відновлення економіки і успіх зусиль з вакцинації.

Нагадаємо, що у Канаді бари і ресторани обмежили в роботі. Рішення прийняли через поширення коронавірусу "Омікрон".

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