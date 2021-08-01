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Канада заявила о начале четвертой волны COVID-19: "Дельта" - грозный противник

Автор: Наталья Скороход

В Канаде увеличилось число заболевших коронавирусом из-за распространения штамма " Дельта". Власти предупредили население, что это может быть началом четвертой волны пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве здравоохранения Канады заявили, что нужно вакцинировать как можно больше жителей. Также жителей предупредили, что карантинные ограничения нужно ослаблять осторожно из-за распространения штамма "Дельта".

"Растущее количество случаев заболевания предполагает, что мы находимся в начале четвертой волны, управляемой компанией "Дельта", но ее траектория будет зависеть от продолжающегося увеличения охвата вакцинацией, а также от сроков, темпа и масштабов повторного открытия. Дельта-грозный противник", - сказала главный специалист по общественному здравоохранению Тереза Тэм.

По ее словам, распространение штамма "Дельта" увеличилось более чем в пять раз в июне.

Напомним, что коронавирус "Дельта" обнаружили и в Украине. Им в Николаеве заразилось сразу четыре человека, которые ездили в Россию и в Турцию.

Ранее сообщалось, что США также страдают из-за штамма "Дельта". Там ежедневно болеют десятки тысяч людей.

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