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Канада заявила про початок четвертої хвилі COVID-19: "Дельта" - грізний противник

Автор: Наталья Скороход

У Канаді збільшилася кількість хворих коронавірусом через поширення штаму "Дельта". Влада попередила населення, що це може бути початком четвертої хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві охорони здоров'я Канади заявили, що потрібно вакцинувати якомога більше жителів. Також жителів попередили, що карантинні обмеження потрібно послаблювати обережно через поширення штаму "Дельта".

"Зростаюча кількість випадків захворювання передбачає, що ми знаходимося на початку четвертої хвилі, керованої компанією "Дельта", але її траєкторія буде залежати від триваючого збільшення охоплення вакцинацією, а також від термінів, темпу і масштабів повторного відкриття. Дельта - грізний противник", - сказала головний спеціаліст з громадської охорони здоров'я Тереза Тем.

За її словами, поширення штаму "Дельта" збільшилося більш ніж у п'ять разів у червні.

Нагадаємо, що коронавірус "Дельта" виявили і в Україні. Їм в Миколаєві заразилося відразу чотири людини, які їздили до Росії і в Туреччини.

Раніше повідомлялося, що США також страждають через штам "Дельта". Там щодня хворіють десятки тисяч людей.

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