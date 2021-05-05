В Канаде одобрили вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 лет

При этом, Канада стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса с этого возраста.

"Разрешение на создание первой вакцины в Канаде для профилактики Covid-19 у детей знаменует собой важный шаг в борьбе Канады с пандемией. Мы первые в мире разрешили вакцину Pfizer для детей 12-15 лет", - заявила главный медицинский советник Министерства здравоохранения Канады, доктор Суприя Шарма.

По данным Министерства здравоохранения Канады, коэффициент безопасности вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет аналогичен коэффициенту безопасности, наблюдаемому у пожилых людей. То есть побочные эффекты были "временными и легкими" - боль в руке, озноб и лихорадка.

"Поэтому Министерство здравоохранения Канады пришло к выводу, что вакцина безопасна и эффективна для предотвращения Covid-19 у подростков в возрасте от 12 лет", - говорится в сообщении.

Известно, что Pfizer-BioNTech подали запрос о продлении возраста вакцинации правительству Канады 16 апреля. Pfizer и другие производители вакцин, лицензированные в Канаде, проводят или планируют провести исследования среди подростков и детей, в том числе детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

"Ускоренный обзор этих исследований будет проведен канадским министерством, как только оно получит запросы от лабораторий", - уточняет Министерство здравоохранения Канады.