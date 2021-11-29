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В Канаде подтвердили первые случаи штамма Омикрон: заболевшие приехали из Нигерии

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Канада, Понедельник 29 ноября 2021 06:57
В Канаде подтвердили первые случаи штамма Омикрон: заболевшие приехали из Нигерии Фото: Штамм коронавируса "Омикрон" выявили в Канаде (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Новый штамм коронавируса Омикрон появился уже в Канаде. Страна подтвердила первые случаи заражения у двух человек, приехавших из Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Canada News.

Министерство здравоохранения подтвердило, что в Онтарио были выявлены первые случаи нового штамма коронавируса.

"Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая Омикрон-варианта COVID-19 в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно приехавших из Нигерии. Служба общественного здравоохранения Оттавы ведет дела и контакты, а пациенты изолированы", - говорится в заявлении.

Также там призвали правительство принять меры для всех путешественников, въезжающих страну.

"В дополнение к недавно объявленным мерам мы продолжаем призывать федеральное правительство предпринять необходимые шаги по обязательному тестированию в пункте прибытия для всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают, для дальнейшей защиты от распространения этого нового варианта", - говорится в заявлении.

Главный врач здравоохранения Онтарио доктор Киран Мур сообщил, что проведет пресс-конференцию, посвященную этому варианту коронавируса, в понедельник утром.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло также подтвердил первые два случая заболевания в Канаде и сказал, что он работает с официальными органами здравоохранения провинции, чтобы связаться с ними для отслеживания случаев.

"Поскольку мониторинг и испытания продолжаются в провинциях и территориях, ожидается, что другие случаи этого варианта будут обнаружены в Канаде", - говорится в заявлении Дюкло.

Также он призвал канадцев пройти вакцинацию от коронавируса.

"Я знаю, что этот новый вариант может показаться тревожным, но я хочу напомнить канадцам, что вакцинация в сочетании с общественным здравоохранением и индивидуальными мерами защиты работает над сокращением распространения COVID-19 и его вариантов в наших сообществах", сказал Дюкло.

Напомним, что несколько стран запретили перелеты в Южную Африку и из нее. Решение приняли из-за нового штамма коронавируса, который считается очень заразным.

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