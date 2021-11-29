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У Канаді підтвердили перші випадки штаму Омікрон: хворі приїхали з Нігерії

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Канада, Понеділок 29 листопада 2021 06:57
У Канаді підтвердили перші випадки штаму Омікрон: хворі приїхали з Нігерії Фото: штам коронавірусу "Омікрон" виявили в Канаді (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Новий штам коронавірусу Омікрон з'явився вже в Канаді. Країна підтвердила перші випадки зараження у двох осіб, які приїхали з Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Canada News.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Онтаріо були виявлені перші випадки нового штаму коронавірусу.

"Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки Омікрон-варіанту COVID-19 в Оттаві, обидва з яких були зареєстровані в осіб, які нещодавно приїхали з Нігерії. Служба громадської охорони здоров'я Оттави веде справи та контакти, а пацієнти ізольовані", - йдеться в заяві.

Також там закликали уряд вжити заходів для всіх мандрівників, які в'їжджають країну.

"На додаток до нещодавно оголошених заходів ми продовжуємо закликати федеральний уряд вжити необхідних заходів щодо обов'язкового тестування в пункті прибуття для всіх мандрівників, незалежно від того, звідки вони прибувають, для подальшого захисту від поширення цього нового варіанту", - йдеться в заяві.

Головний лікар охорони здоров'я Онтаріо доктор Кіран Мур повідомив, що проведе прес-конференцію, присвячену цьому варіанту коронавірусу, в понеділок вранці.

Федеральний міністр охорони здоров'я Жан-Ів Дюкло також підтвердив перші два випадки захворювання в Канаді і сказав, що він працює з офіційними органами охорони здоров'я провінції, щоб зв'язатися з ними для відстеження випадків.

"Оскільки моніторинг і випробування тривають в провінціях і територіях, очікується, що інші випадки цього варіанту будуть виявлені в Канаді", - йдеться в заяві Дюкло.

Також він закликав канадців пройти вакцинацію від коронавірусу.

"Я знаю, що цей новий варіант може здатися тривожним, але я хочу нагадати канадцям, що вакцинація в поєднанні з громадською охороною здоров'я та індивідуальними заходами захисту працює над скороченням поширення COVID-19 і його варіантів в наших громадах", сказав Дюкло.

Нагадаємо, що кілька країн заборонили перельоти в Південну Африку та з неї. Рішення прийняли через новий штам коронавірусу, який вважається дуже заразним.

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