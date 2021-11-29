Япония ужесточает контроль на границе: уже запретили въезд из нескольких стран
Япония ужесточает контроль на границе из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Страна уже закрыла границы для путешественников из нескольких стран и рассматривает возможность новых ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении контроля на своих границах, поскольку вариант коронавируса Омикрон распространяется по всему миру.
"Мы (принимаем меры) с сильным чувством кризиса", - сказал Кишида.
Он отметил, что в воскресенье Япония закрыла свои границы для иностранцев, путешествующих из девяти стран, включая Южную Африку.
"Поскольку мы наблюдаем распространение по всему миру, мы продолжаем рассматривать дальнейшие меры по ужесточению пограничного контроля и объявим о решении в надлежащее время", - заявил он.
Напомним, что из-за нового штамма коронавируса уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.