Япония ужесточает контроль на границе: уже запретили въезд из нескольких стран

Япония ужесточает контроль на границе из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон . Страна уже закрыла границы для путешественников из нескольких стран и рассматривает возможность новых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении контроля на своих границах, поскольку вариант коронавируса Омикрон распространяется по всему миру.

"Мы (принимаем меры) с сильным чувством кризиса", - сказал Кишида.

Он отметил, что в воскресенье Япония закрыла свои границы для иностранцев, путешествующих из девяти стран, включая Южную Африку.