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Япония ужесточает контроль на границе: уже запретили въезд из нескольких стран

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Япония, Понедельник 29 ноября 2021 05:46
Япония ужесточает контроль на границе: уже запретили въезд из нескольких стран Фото: Япония ужесточает контроль на границе из-за штамма Омикрон (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония ужесточает контроль на границе из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Страна уже закрыла границы для путешественников из нескольких стран и рассматривает возможность новых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении контроля на своих границах, поскольку вариант коронавируса Омикрон распространяется по всему миру.

"Мы (принимаем меры) с сильным чувством кризиса", - сказал Кишида.

Он отметил, что в воскресенье Япония закрыла свои границы для иностранцев, путешествующих из девяти стран, включая Южную Африку.

"Поскольку мы наблюдаем распространение по всему миру, мы продолжаем рассматривать дальнейшие меры по ужесточению пограничного контроля и объявим о решении в надлежащее время", - заявил он.

Напомним, что из-за нового штамма коронавируса уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.

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