У Канаді погіршилася ситуація з COVID-19: люди летять за вакциною в США

Жителі Канади летять в США, щоб отримати вакцину від коронавірусу . Це пов'язано з погіршенням ситуації з COVID-19 в країні - люди бояться заразитися.

У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 і жителі хочуть отримати вакцину якомога раніше. Вакцинувати всіх бажаючих там зможуть тільки з кінця вересня - так заявили в уряді.

Зараз в Канаді обидві вакцини від коронавірусу отримали 3% населення країни, а 34% отримали першу дозу. А в США вже третина населення вакциновані повністю і вакцини там задосить.

Крім того, Канада допускає чотиримісячну перерву між дозами, в той час, як американці отримують другу дозу вже через три або чотири тижні після першої. Це змушує канадців брати ініціативу у свої руки та летіти в США за вакциною. Більш того, зробити щеплення в США вони можуть безкоштовно.

Видання наводить приклад, як бізнесмен з Торонто прилетів до Нью-Йорка, щоб зустрітися з клієнтами і пройти вакцинацію. В Онтаріо, де він живе в Канаді, він ще не має права на щеплення. Чоловік зазначив, що " якщо просто сидіти вдома в Онтаріо, нічого не зміниться".

У США він отримав вакцину на наступний день після прильоту і абсолютно безкоштовно.

"Це зайняло пару кліків. Нам призначили зустріч в аптеці продуктового магазину, ми забронювали авіаквитки на наступний день, в п'ятницю, а в суботу вранці нам зробили щеплення", - розповів бізнесмен з Канади.