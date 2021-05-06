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У Канаді погіршилася ситуація з COVID-19: люди летять за вакциною в США

Новость на русском → Канада, Четвер 06 травня 2021 03:23
У Канаді погіршилася ситуація з COVID-19: люди летять за вакциною в США Фото: канадці літають в США за вакцинами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителі Канади летять в США, щоб отримати вакцину від коронавірусу. Це пов'язано з погіршенням ситуації з COVID-19 в країні - люди бояться заразитися.

Про це повідомляє Reuters.

У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 і жителі хочуть отримати вакцину якомога раніше. Вакцинувати всіх бажаючих там зможуть тільки з кінця вересня - так заявили в уряді.

Зараз в Канаді обидві вакцини від коронавірусу отримали 3% населення країни, а 34% отримали першу дозу. А в США вже третина населення вакциновані повністю і вакцини там задосить.

Крім того, Канада допускає чотиримісячну перерву між дозами, в той час, як американці отримують другу дозу вже через три або чотири тижні після першої. Це змушує канадців брати ініціативу у свої руки та летіти в США за вакциною. Більш того, зробити щеплення в США вони можуть безкоштовно.

Видання наводить приклад, як бізнесмен з Торонто прилетів до Нью-Йорка, щоб зустрітися з клієнтами і пройти вакцинацію. В Онтаріо, де він живе в Канаді, він ще не має права на щеплення. Чоловік зазначив, що "якщо просто сидіти вдома в Онтаріо, нічого не зміниться".

У США він отримав вакцину на наступний день після прильоту і абсолютно безкоштовно.

"Це зайняло пару кліків. Нам призначили зустріч в аптеці продуктового магазину, ми забронювали авіаквитки на наступний день, в п'ятницю, а в суботу вранці нам зробили щеплення", - розповів бізнесмен з Канади.

Нагадаємо, в Канаді зафіксували ще один летальний випадок після вакцини AstraZeneca. Це відбувається вже вдруге.

Раніше повідомлялося, що США поділиться своїми вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Про це розповів Джо Байден. У країні число вакцин перевищило попит, що дає можливість ділитися запасами.

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