У Канаді погіршилася ситуація з COVID-19: люди летять за вакциною в США
Жителі Канади летять в США, щоб отримати вакцину від коронавірусу. Це пов'язано з погіршенням ситуації з COVID-19 в країні - люди бояться заразитися.
Про це повідомляє Reuters.
У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 і жителі хочуть отримати вакцину якомога раніше. Вакцинувати всіх бажаючих там зможуть тільки з кінця вересня - так заявили в уряді.
Зараз в Канаді обидві вакцини від коронавірусу отримали 3% населення країни, а 34% отримали першу дозу. А в США вже третина населення вакциновані повністю і вакцини там задосить.
Крім того, Канада допускає чотиримісячну перерву між дозами, в той час, як американці отримують другу дозу вже через три або чотири тижні після першої. Це змушує канадців брати ініціативу у свої руки та летіти в США за вакциною. Більш того, зробити щеплення в США вони можуть безкоштовно.
Видання наводить приклад, як бізнесмен з Торонто прилетів до Нью-Йорка, щоб зустрітися з клієнтами і пройти вакцинацію. В Онтаріо, де він живе в Канаді, він ще не має права на щеплення. Чоловік зазначив, що "якщо просто сидіти вдома в Онтаріо, нічого не зміниться".
У США він отримав вакцину на наступний день після прильоту і абсолютно безкоштовно.
"Це зайняло пару кліків. Нам призначили зустріч в аптеці продуктового магазину, ми забронювали авіаквитки на наступний день, в п'ятницю, а в суботу вранці нам зробили щеплення", - розповів бізнесмен з Канади.
Нагадаємо, в Канаді зафіксували ще один летальний випадок після вакцини AstraZeneca. Це відбувається вже вдруге.
Раніше повідомлялося, що США поділиться своїми вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Про це розповів Джо Байден. У країні число вакцин перевищило попит, що дає можливість ділитися запасами.