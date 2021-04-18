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В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

Новина українською → Канада, Воскресенье 18 апреля 2021 07:24
В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca Фото: в Канаде вакцинация AstraZeneca закончилась тромбозом (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее, отменять вакцинацию этим препаратом в стране не намеренны.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Канаде сообщили о втором случае редких сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов после вакцинации препаратом от AstraZeneca.

В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что пациент, который пережил это очень редкое событие, был вылечен и выздоравливает. Также известно, что пациент живет в провинции Альберта.

Тем не менее, в Канаде по-прежнему считают, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски. Там будут продолжать внимательно следить за использованием всех вакцин против COVID-19, изучать и оценивать любые новые проблемы.

Канада активизирует кампанию вакцинации, но процент вакцинированного населения все еще остается небольшим, по сравнению с США и Великобританией.

В то же время, в стране началась третья волна коронавируса, поэтому в некоторых провинциях ввели дополнительные ограничения, включая закрытия границ для внутренних путешественников.

Напомним, в Австралии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca несмотря на то, что произошел летальный случай.

Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

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