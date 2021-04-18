В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca . Тем не менее, отменять вакцинацию этим препаратом в стране не намеренны.

В субботу в Канаде сообщили о втором случае редких сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов после вакцинации препаратом от AstraZeneca .

В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что пациент, который пережил это очень редкое событие, был вылечен и выздоравливает. Также известно, что пациент живет в провинции Альберта.

Тем не менее, в Канаде по-прежнему считают, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски. Там будут продолжать внимательно следить за использованием всех вакцин против COVID-19, изучать и оценивать любые новые проблемы.

Канада активизирует кампанию вакцинации, но процент вакцинированного населения все еще остается небольшим, по сравнению с США и Великобританией.