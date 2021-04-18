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У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Канада, Неділя 18 квітня 2021 07:24
У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca Фото: у Канаді вакцинація AstraZeneca закінчилася тромбозом (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Тим не менш, скасовувати вакцинацію цим препаратом в країні не збираються.

Про це повідомляє Reuters.

В суботу в Канаді повідомили про другий випадок рідкісних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів після вакцинації препаратом від AstraZeneca.

У Міністерстві охорони здоров'я Канади уточнили, що пацієнт, який пережив цю дуже рідкісну подію, був вилікуваний і одужує. Також відомо, що пацієнт живе в провінції Альберта.

Тим не менш, в Канаді, як і раніше вважають, що переваги вакцини AstraZeneca переважають потенційні ризики. Там будуть продовжувати уважно стежити за використанням всіх вакцин проти COVID-19, вивчати і оцінювати будь-які нові проблеми.

Канада активізує кампанію вакцинації, але відсоток вакцинованого населення все ще залишається невеликим, у порівнянні з США і Великобританією.

У той же час, в країні почалася третя хвиля коронавірусу, тому в деяких провінціях ввели додаткові обмеження, включаючи закриття кордонів для внутрішніх мандрівників.

Нагадаємо, в Австралії продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca незважаючи на те, що стався летальний випадок.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

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