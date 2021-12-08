Канадский производитель заявил о высокой эффективности COVID-вакцины: защищает на 71%
Канадский производитель вакцин Medicago опубликовал многообещающие данные третьего этапа клинического тестирования своей вакцины от коронавируса. Производитель обещает эффективность своего препарата на 71%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.
Согласно отчету производителя вакцин Medicago, который включает данные, которые еще не прошли экспертную оценку другими учеными, две дозы вакцины защищают на 71 процент от всех изученных вариантов коронавируса и на 75 процентов от штамма "Дельта".
Компания заявляет, что серьезных побочных эффектов от вакцины не было, а побочные эффекты были в основном от легкой формы до умеренной.
Руководство компании надеется, что их вакцина станет дополнением к вакцинам Pfizer и Moderna, которые сейчас использует Канада. Канадская вакцина на растительной основе производится относительно быстро и может храниться при нормальных температурах, благодаря чему ее легко транспортировать.
Вице-президент по коммерческим операциям Medicago Николя Пети отметил, что вначале пандемии компания не была уверенна, что справится с задачей выпустить вакцину для Канады.
"В начале пандемии это была паника. Мы знали, что у нас недостаточно мощностей в Канаде, мы не знали, сможем ли мы импортировать", - сказал он.
Правительство выделило 173 миллионов долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительства крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Компания подписало с правительством сделку о предварительной закупке.
Сейчас ожидается, что Министерство здравоохранения Канады одобрит вакцину в течение нескольких дней.
Напомним, что вакцину Pfizer протестировали на штамме "Омикрон". Известны первые результаты исследований, которые показывают эффективны ли вакцины для этого штамма.