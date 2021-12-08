Канадський виробник заявив про високу ефективність COVID-вакцини: захищає на 71%

Канадський виробник вакцин Medicago опублікував багатообіцяючі дані третього етапу клінічного тестування своєї вакцини від коронавірусу . Виробник обіцяє ефективність свого препарату на 71%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star .

Згідно зі звітом виробника вакцин Medicago, який включає дані, які ще не пройшли експертну оцінку іншими вченими, дві дози вакцини захищають на 71 відсоток від усіх вивчених варіантів коронавірусу і на 75 відсотків від штаму "Дельта".

Компанія заявляє, що серйозних побічних ефектів від вакцини не було, а побічні ефекти були в основному від легкої форми до помірної.

Керівництво компанії сподівається, що їх вакцина стане доповненням до вакцин Pfizer і Moderna, які зараз використовує Канада. Канадська вакцина на рослинній основі виробляється відносно швидко і може зберігатися при нормальних температурах, завдяки чому її легко транспортувати.

Віце-президент з комерційних операцій Medicago Ніколя Петі зазначив, що спочатку пандемії компанія не була впевнена, що впорається із завданням випустити вакцину для Канади.

"На початку пандемії це була паніка. Ми знали, що у нас недостатньо потужностей в Канаді, ми не знали, чи зможемо ми імпортувати", - сказав він.

Уряд виділив 173 мільйони доларів на допомогу для виготовлення вакцини Medicago та будівництва великомасштабного підприємства з виробництва вакцин у Квебеку. Компанія підписала з урядом угоду про попередню закупівлю.

Зараз очікується, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалить вакцину протягом декількох днів.