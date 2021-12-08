ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канадський виробник заявив про високу ефективність COVID-вакцини: захищає на 71%

Новость на русском →
Канада, Середа 08 грудня 2021 07:11
Канадський виробник заявив про високу ефективність COVID-вакцини: захищає на 71% Фото: вакцина Medicago виявилася ефективна на 71% (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канадський виробник вакцин Medicago опублікував багатообіцяючі дані третього етапу клінічного тестування своєї вакцини від коронавірусу. Виробник обіцяє ефективність свого препарату на 71%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.

Згідно зі звітом виробника вакцин Medicago, який включає дані, які ще не пройшли експертну оцінку іншими вченими, дві дози вакцини захищають на 71 відсоток від усіх вивчених варіантів коронавірусу і на 75 відсотків від штаму "Дельта".

Компанія заявляє, що серйозних побічних ефектів від вакцини не було, а побічні ефекти були в основному від легкої форми до помірної.

Керівництво компанії сподівається, що їх вакцина стане доповненням до вакцин Pfizer і Moderna, які зараз використовує Канада. Канадська вакцина на рослинній основі виробляється відносно швидко і може зберігатися при нормальних температурах, завдяки чому її легко транспортувати.

Віце-президент з комерційних операцій Medicago Ніколя Петі зазначив, що спочатку пандемії компанія не була впевнена, що впорається із завданням випустити вакцину для Канади.

"На початку пандемії це була паніка. Ми знали, що у нас недостатньо потужностей в Канаді, ми не знали, чи зможемо ми імпортувати", - сказав він.

Уряд виділив 173 мільйони доларів на допомогу для виготовлення вакцини Medicago та будівництва великомасштабного підприємства з виробництва вакцин у Квебеку. Компанія підписала з урядом угоду про попередню закупівлю.

Зараз очікується, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалить вакцину протягом декількох днів.

Нагадаємо, що вакцину Pfizer протестували на штамі "Омікрон". Відомі перші результати досліджень, які показують чи ефективні вакцини для цього штаму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус