Канадський виробник заявив про високу ефективність COVID-вакцини: захищає на 71%
Канадський виробник вакцин Medicago опублікував багатообіцяючі дані третього етапу клінічного тестування своєї вакцини від коронавірусу. Виробник обіцяє ефективність свого препарату на 71%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.
Згідно зі звітом виробника вакцин Medicago, який включає дані, які ще не пройшли експертну оцінку іншими вченими, дві дози вакцини захищають на 71 відсоток від усіх вивчених варіантів коронавірусу і на 75 відсотків від штаму "Дельта".
Компанія заявляє, що серйозних побічних ефектів від вакцини не було, а побічні ефекти були в основному від легкої форми до помірної.
Керівництво компанії сподівається, що їх вакцина стане доповненням до вакцин Pfizer і Moderna, які зараз використовує Канада. Канадська вакцина на рослинній основі виробляється відносно швидко і може зберігатися при нормальних температурах, завдяки чому її легко транспортувати.
Віце-президент з комерційних операцій Medicago Ніколя Петі зазначив, що спочатку пандемії компанія не була впевнена, що впорається із завданням випустити вакцину для Канади.
"На початку пандемії це була паніка. Ми знали, що у нас недостатньо потужностей в Канаді, ми не знали, чи зможемо ми імпортувати", - сказав він.
Уряд виділив 173 мільйони доларів на допомогу для виготовлення вакцини Medicago та будівництва великомасштабного підприємства з виробництва вакцин у Квебеку. Компанія підписала з урядом угоду про попередню закупівлю.
Зараз очікується, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалить вакцину протягом декількох днів.
Нагадаємо, що вакцину Pfizer протестували на штамі "Омікрон". Відомі перші результати досліджень, які показують чи ефективні вакцини для цього штаму.