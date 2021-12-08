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Канадский производитель заявил о высокой эффективности COVID-вакцины: защищает на 71%

Автор: Наталья Скороход

Канадский производитель вакцин Medicago опубликовал многообещающие данные третьего этапа клинического тестирования своей вакцины от коронавируса. Производитель обещает эффективность своего препарата на 71%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

Руководство компании надеется, что их вакцина станет дополнением к вакцинам Pfizer и Moderna, которые сейчас использует Канада. Канадская вакцина на растительной основе производится относительно быстро и может храниться при нормальных температурах, благодаря чему ее легко транспортировать.

173 миллионов долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительства крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Компания подписало с правительством сделку о предварительной закупке.

Сейчас ожидается, что Министерство здравоохранения Канады одобрит вакцину в течение нескольких дней.

Напомним, что вакцину Pfizer протестировали на штамме "Омикрон". Известны первые результаты исследований, которые показывают эффективны ли вакцины для этого штамма.

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