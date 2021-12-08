Канадский производитель заявил о высокой эффективности COVID-вакцины: защищает на 71%

Руководство компании надеется, что их вакцина станет дополнением к вакцинам Pfizer и Moderna, которые сейчас использует Канада. Канадская вакцина на растительной основе производится относительно быстро и может храниться при нормальных температурах, благодаря чему ее легко транспортировать.

173 миллионов долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительства крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Компания подписало с правительством сделку о предварительной закупке.

Сейчас ожидается, что Министерство здравоохранения Канады одобрит вакцину в течение нескольких дней.