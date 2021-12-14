Канадцев предупредили о росте вспышек "Омикрона": офисы закрываются, бары ограничили

В самой густонаселенной провинции Онтарио произошла вспышка коронавируса. В понедельник там сообщили о 1536 случаях COVID-19, 80 из них - случаи заболеваемости штаммом "Омикрон". Это пробудило власти приостановить ослабление ограничений, которые планировалось в преддверии курортного сезона.

Вспышка коронавируса в Онтарио привела к тому, что