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Канадцев предупредили о росте вспышек "Омикрона": офисы закрываются, бары ограничили

Автор: Наталья Скороход

Жителей Канады предупредили о росте случаев заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". Из-за этого офисы отправляют сотрудников работать из дома, а бары и другие заведения ограничивают в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В самой густонаселенной провинции Онтарио произошла вспышка коронавируса. В понедельник там сообщили о 1536 случаях COVID-19, 80 из них - случаи заболеваемости штаммом "Омикрон". Это пробудило власти приостановить ослабление ограничений, которые планировалось в преддверии курортного сезона.

Вспышка коронавируса в Онтарио привела к тому, что

Напомним, что в Норвегии также ввели ограничения из-за штамма "Омикрон". Там запретили продавать алкоголь.

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